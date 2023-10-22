"سمير فرج" يكشف رد فعل الرئيس السيسى بعد عرض نتنياهو تهجير الفلسطينيين لسيناء

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن خطة حركة حماس لاقتحام المستوطنات الإسرائيلية كانت بواسطة الطيران الشراعي في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن حماس تمكنت من الاستيلاء على 4 من أصل 7 مستوطنات إسرائيلية كانت هدفها.

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن هذه الخطة أدت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار بن جوريون في تل أبيب، بعد أن شنت حماس هجومًا صاروخيًا على المدينة، وزعم فرج أن إسرائيل تسعى إلى التهجير القسري للفلسطينيين والتخلص من القضية الفلسطينية، بالتعاون مع بعض الدول العربية.

وأضاف فرج أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية، لكن السيسي رفض ذلك بشكل قاطع وأكد على التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن نتنياهو سبق وأن طلب نفس الشيء من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكنه تلقى نفس الرد.