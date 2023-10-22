الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير للبنك الدولي: 100 مليون دولار حجم تمويلات مشروعات العمل المناخي

البنك الدولي
البنك الدولي

أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي، أن العالم حاليًا يواجه تحديات لا حصر لها منها المناخ والجوائح والصراعات، وفي الوقت نفسه يواجه العديد من البلدان النامية تراجعًا في آفاق النمو، وضعف الاستثمار وارتفاع الديون، وتؤدي هذه الاتجاهات إلى انتكاسة المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، وتهدد ما أحرز من تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وتابع التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تدعيم توفير هذه المنافع من خلال ما يقدمه من تمويلات ومعارف وشراكات، وخلال الفترة بين عامي 2020 و 2022 تجاوز حجم تمويلات مجموعة البنك الدولي نحو 100 مليون دولار لصالح المنافع العامة العالمية ومنها مشروع العمل المناخي والتأهب لمواجهة الجوائح ودعم البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة. 

وبلغ إجمالي التمويل المناخي من البنك الدولي، مستوى قياسيًا قدره 29.4 مليار دولار، أو 40% من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في السنة المالية 2023، ويساند نحو نصف هذا التمويل أنشطة التكيف التي تستهدف معالجة الآثار المناخية المتزايدة على الفئات الأشد فقرًا والأكثر تأثرًا واحتياجًا. 

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ومنذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وظفت مجموعة البنك الدولي عددًا كبيرًا من أدواتها التمويلية لصرف الأموال بسرعة، مع القيام في الوقت نفسه بتعبئة التمويل والمساندة من الشركاء المانحين، وقم قام بتعبئة أكثر من 37.5 مليار دولار من التمويل الطارئ لصالح أوكرانيا من خلال إتاحة منصات للدعم السخي من المانحين والشركاء الدوليين لتكملة الموارد الذاتية. 

أزمة الديون تزيد من مواجهة البلدان للتحديات

وتزيد أزمة الديون المتفاقمة من صعوبة مواجهة البلدان للتحديات، ويبلغ إجمالي الديون في البلدان النامية أعلى مستوى له منذ 50 عامًا فنحو 60% من البلدان الأكثر فقرًا معرضة بشدة لخطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة.

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