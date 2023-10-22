علاء مقلد: السيسي "فخر العرب" وكلنا خلفه لنصرة القضية الفلسطينية (فيديو)

قال علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق إن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تقوم بدور كبير لحل الأزمة الراهنة منذ بدايتها وما يقوم به الرئيس السيسي الذي اعتبره فخر العرب لما يقوم به من مجهودات عظيمة في حل المشكلات التي تواجهنا".

أضاف مقلد، لـ"الدستور" أنه من الإنصاف أن نعطي كل ذي حق حقه، فجميع المصريون يعلمون جيدًا دور القيادة السياسية في حل القضية الفلسطينية، متمنيًا انتهاء المسلسل الإجرامي الذي تقوم به إسرائيل وأن تتوقف فورًا عن جرائمها الانسانية تجاه شعب أعزل لا يريد الا استرداد أرضه المحتلة وأن يعيش في سلام".