الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بالنزهة

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس عاطل 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بعد تعذيبها بالماء المغلي في منطقة النزهة.

وتبين أن المتهم اعتاد التعدي على زوجته بسبب خلافات بينهما، وقال نجل المجني عليها أمام النيابة العامة، إن والديه نشبت بينهما مشادة كلامية يوم ارتكاب الجريمة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأب بإحضار ماء مغلى من غلاية وألقاه على والدته مما تسبب في مصرعها.

وذلك بسبب شكه في سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب في وفاتها.

محكمة شمال القاهرة منطقة النزهة الماء المغلي تعذيب عاطل

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