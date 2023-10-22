لقطات تظهر الدمار الهائل فى غزة جراء القصف الإسرائيلى للقطاع

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بقطاع غزة الفلسطينى؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل خاصة الأطفال الذين راحوا ضحية الاعتداء الغاشم.

ودمر جيش الاحتلال 5500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة وأصبحت غير صالحة للسكن، وتظهر العمارات السكنية كومة من التراب بعد قصفها من جانب الاحتلال الغاشم.

دمر جيش الاحتلال 5500 مبني سكنى بصورة كلية في غزة

ويعاني قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة، حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.