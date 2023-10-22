الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية: الرئيس السيسي حريص على دعم القضية الفلسطينية أمام العالم أجمع

الدكتور عمرو هاشم
الدكتور عمرو هاشم ربيع

 

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس ممتازة وتعبر عن إدراك كامل لصناع القرار المصري لصون الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار في مصر بشكل عام والرغبة في الحفاظ عليه في المنطقة.

واضاف هاشم في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي كان حريصًا على دعم القضية الفلسطينية بجميع الأشكال أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين من لديهم حق تقرير مصيرهم، والشعب المصري يرفض تهجيرهم.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تدين بوضوح استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجًا، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفع لتأكيد الدعوة بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

برلماني: بيان قمة القاهرة للسلام كشف ازدواجية التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية

يذكر أن فعاليات قمة القاهرة للسلام انطلقت أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وشارك في القمة زعماء ورؤساء دول ورؤساء وزراء ووزراء خارجية، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى ثمن دور مصر فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

الدكتور عمرو هاشم الأهرام للدراسات السياسية قمة القاهرة للسلام القرار المصري الأمن القومي

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