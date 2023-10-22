قيادي بـ"مستقبل وطن": قمة القاهرة دعوة للإنسانية بإحياء مسار السلام

قال المهندس علي جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن قمة القاهرة للسلام 2023 عكست الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، بصفته عقيدة كامنة فى نفوس المصريين وضمائرهم، وهو ما يجعلها دائما في صدارة الدفاع عنها وتقديم كافة أشكال الدعم لها، إذ تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة بصوت 2 مليون ونص مواطن فلسطيني، وما يُواجهونه من عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر، داعيا لضرورة توفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

جهود مصر لوقف الحرب على غزة

وأوضح "جبر"، أن مصر سعت من خلال القمة على وضع خارطة واضحة لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية من خلال بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، لوقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر حرصت على نقل رؤيتها لأهمية إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضى، في ظل استعداد مصر الدائم لتسخير كل قدراتها للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، حتى احتواء تلك الأزمة حقنًا لدماء الفلسطينيين.

وأضاف، أن بيان رئاسة الجمهورية بشأن ختام القمة كشف عن وجود خلل في قيم المجتمع الدولي ومحاولات لتبرير قتل الأبرياء، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير الدولية، لافتا إلى أنه وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بتأكيده أنه لابد وأن تكون الاستجابة علي قدر فداحة الحدث، وتشديده على أن الشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءًا بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له دولة يفخر بالانتماء لها، وهو ما يعكس أن مصر ستظل تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها.

رفض مصر دعاوى تصفية القضية

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن القمة أكدت على رسالة واضحة وقاطعة بأن مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مشددا على أن المصريين يصطفون جميعا خلف قيادتهم السياسية في التصدي لتلك المخططات والحفاظ على أمن مصر القومي والعمل دومًا من أجل إحلال السلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، وذلك مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، وحتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.