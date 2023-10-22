قصة "مفتاح العودة" الذي يحتفظ به الفلسطينيون منذ 75 عامًا (فيديو)

كشف الدكتور سليم رياض، المحلل السياسي الفلسطيني، قصة "مفتاح العودة" الذي يحتفظ به الفلسطينيون منذ 75 عامًا، موضحا أن مفتاح العودة هو مفتاح رمزي يذكر الأجيال جيلًا بعد جيل أن لهم حق يجب أن يعودوا إليه، هذا الحق لا يمكن أن يذهب سدا.

ونوه رياض، خلال لقائه عبر قناة DMC، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما قتلوا الأجداد كانت لديهم الفكرة بأن الأجداد يقتلوا والأطفال ينسون، لكننا نزرع في أطفالنا يومًا بعد يوم حقنا الفلسطيني في العودة إلى أراضينا، وحقنا في الدفاع عن أرضنا.

المفتاح هو مقاومة فكرية داخل الأطفال للاستمرار في النضال

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن هذا المفتاح هو مقاومة فكرية داخل الأطفال للاستمرار في النضال ضد المحتل الإسرائيلي، وبالتالي العودة إلى أراضينا وتحريرها.

وتابع: استقيظت في الحياة على مفتاح لجدتي لأراضي الـ 48 التي تم تهجير الفلسطينيين فيها، وهذا المفتاح يتعلق بالبيت الذي كانت تقطن فيه بمنطقة البطانة الشرقية، وهذا المفتاح كرس لدي البحث والنضال من أجل البحث عن ما تبقى من أرضنا، والعودة إلى هذه الأرض محررًا لها، ومتعايشًا بها، ولن نتنازل عن أرضنا مهما كلفنا من تضحية.