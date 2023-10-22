الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الثانى بمسابقة أفضل ممثلة فى مهرجان مراكز الفنون

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن الطالبة إسراء نصار بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية، حصدت المركز الثاني لفئة أفضل ممثلة "مجال المسرح" بمهرجان مراكز الفنون بموسمه الرابع، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشاد "النعماني" بالمستوى المتميز لفريق المسرح الجامعي، مهنئًا الطالبة إسراء على نجاحها في الصعود إلى هذا المركز المتقدم بين الجامعات المشاركة وتمثيلها اسم الجامعة بالشكل المشرف، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية الموهوبة في كل الأنشطة، والتي تحرص إدارة الجامعة على اكتشافها وصقلها ودعمها، خاصة أن هذه الأنشطة الإبداعية تنمي موهبة الطالب وتساعده على الإبداع، ولا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن أنشطة المسرح أحد المنصات الفنية المهمة التي تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج، مضيفًا أن هذا المركز المتقدم كان نتاج تدريبات متواصلة داخل مركز الفنون بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة انتصار أبو الدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

حسان النعماني جامعة سوهاج مجال المسرح مراكز الفنون لتنمية الشباب بالإدارة

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