السبت.. "أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي" في ملتقى الهناجر الثقافي

يُنظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، تحت عنوان "أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي" فى السابعة والنصف من مساء السبت المقبل، بمركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادى سرور.

تفاصيل ملتقى الهناجر الثقافي

ومن المقرر أن يحل كل من اللواء أركان حرب محمد الهمشري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومدير مركز دراسات التنمية ورئيس أكاديمية النيل الدولية، اللواء محمد ربيع مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في حرب أكتوبر، الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة أمانى فاخر أستاذة الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان وعضو المجلس القومى للمرأة، الإعلامى حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام السابق، المؤرخ والكاتب الصحفي محمد الشافعي، الكاتب الصحفي عبد الجواد أبوكب، الفنان القدير طارق الدسوقي، ضيوف الملتقى.

يأتى الملتقى الذى تديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقدم فرقة شموع بقيادة الفنان الكبير سعيد عثمان مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية.