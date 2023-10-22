رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: صناعة الأسمدة لها مردود إيجابى على الاقتصاد القومى

أكد النائب أيمن عبد المحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بـ مجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات الواعدة وتحقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر.

وأشار إلى أن الدراسة تسهم بشكل كبير في تطوير السياسة السمادية لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية التي يعيشها العالم، مؤكدا أن الدراسة تسهم في إيجاد حل جذري لانتاج واستهلاك وتصدير الأسمدة.

تلبية احتياجات المزارعين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة أيضا تستهدف تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المختلفة، مع وضع خطة محكمة لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة للفلاحين.

وشدد النائب أيمن عبد المحسن، على ضرورة زيادة فعالية جهود التنمية الزراعية والارتقاء بالمنتجات الزراعية، من خلال تفعيل دور المراكز البحثية في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتجات الزراعية

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة

وكانت قد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.