حنان مطاوع تتصدر الأكثر مشاهدة على "واتش ات" بمسلسل "صوت وصورة"

تصدر مسلسل “صوت وصورة” الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "واتش ات" الرقمية".

حنان مطاوع تشكر جمهورها على متابعة العمل رغم الأحداث

ووجهت حنان مطاوع الشكر لجمهورها لمتابعة مسلسل "صوت وصورة" ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، لتصدر المسلسل منصة "واتش ات" وعلقت قائلة: “برغم وجع القلب اللي احنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله ان العمل بيتشاف".

وأضافت حنان مطاوع: "اشكركوا جدا علي دعمكم الدائم ليا وللمسلسل صوت وصورة، ربنا ينصر فلسطين ويلطف بأهلها وبأطفالها الكرام، وربنا يحرس مصر”.

و يعرض مسلسل صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات dmc من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا فيما تعرض حلقات المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء.

وتعاد الحلقات عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 8 صباح اليوم التالي للمرة الأولى وفي الساعة 5 عصرا فيما تعرض المسلسل عبر منصة watch it الرقمية بشكل حصري ويمكن متابعة أحداث المسلسل من خلاله من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة في إطار اجتماعي حيث يناقش قضية الإفراط في استخدام السوشيال ميديا وكيفية تأثيره على الحياة الشخصية للأفراد والمجتمع من خلال قصة سيدة متزوجة مكافحة تتسبب لها مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأزمات والمشاكل في حياتها..

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة حنان مطاوع والفنان مكرم مراد والفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو وهبة والفنان وليد فواز والفنانه ولاء الشريف المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.