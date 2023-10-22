الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع تتصدر الأكثر مشاهدة على "واتش ات" بمسلسل "صوت وصورة"

مسلسل صوت وصورة منصة
مسلسل صوت وصورة منصة واتش ات

تصدر مسلسل “صوت وصورة” الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "واتش ات" الرقمية".

 حنان مطاوع تشكر جمهورها على متابعة العمل رغم الأحداث

ووجهت حنان مطاوع الشكر لجمهورها لمتابعة مسلسل "صوت وصورة" ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، لتصدر المسلسل منصة "واتش ات" وعلقت قائلة: “برغم وجع القلب اللي احنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله ان العمل بيتشاف".

وأضافت حنان مطاوع: "اشكركوا جدا علي دعمكم الدائم ليا وللمسلسل صوت وصورة، ربنا ينصر فلسطين ويلطف بأهلها وبأطفالها الكرام، وربنا يحرس مصر”.

و يعرض مسلسل صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات dmc من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا فيما تعرض حلقات المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء.

وتعاد الحلقات عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 8 صباح اليوم التالي للمرة الأولى وفي الساعة 5 عصرا فيما تعرض المسلسل عبر منصة watch it الرقمية بشكل حصري ويمكن متابعة أحداث المسلسل من خلاله من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة في إطار اجتماعي حيث يناقش قضية الإفراط في استخدام السوشيال ميديا وكيفية تأثيره على الحياة الشخصية للأفراد والمجتمع من خلال قصة سيدة متزوجة مكافحة تتسبب لها مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأزمات والمشاكل في حياتها..

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة حنان مطاوع والفنان مكرم مراد والفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو وهبة والفنان وليد فواز والفنانه ولاء الشريف المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

مسلسل “صوت وصورة” صوت وصورة حنان مطاوع النجمة حنان مطاوع واتش أت منصة “واتش ات”

مواد متعلقة

أسعار تذاكر وشروط حضور حلقة أحمد حلمي وفريق وسط البلد ببرنامج "سولد أوت"

عمر الشناوى يشارك فى تجهيز المساعدات المرسلة لأهالى قطاع غزة

بصورة للمسجد الأقصى.. ساندي تعلن دعمها للفلسطينيين: "أفوض لك الأمر"

"على باب العمارة" و"ماتيجي نشوف" و"الممر".. الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT

للمرة الثانية.. تأجيل حفل أوبرا "سان كارلو" الإيطالية بسفح الأهرامات

غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

شريف منير يشيد بجهود حفيدته التطوعية: "فخور بيكي يا لارا" (فيديو)

فيفي عبدة تنعي اللواء محمد الأمين نصر: "ربنا يتغمده برحمته"

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات