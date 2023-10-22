وزير الرى: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين فى الصعيد

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، بالشكل الذي يسهم في توفير "حياة كريمة" للمواطنين.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وقال الدكتور سويلم إنه تم خلال العام المالي (2022 / 2023) تنفيذ 362 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 31 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي، وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 ملايين جنيه



وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 ملايين جنيه، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 2.1 مليار جنيه، وأعمال الصرف المغطي ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 569 مليون جنيه، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة 1.1 مليار جنيه، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 14 مليار جنيه.

وفي إطار مشاركة وزارة الري في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أشار الوزير إلى تنفيذ 186 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وجار تنفيذ 59 عملية تأهيل بقيمة 3.3 مليار جنيه، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

بدء العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة مليار جنيه



وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، أوضح أنه تم يوم 27 أكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة)، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع عام 2026، ويشمل إنشاء 7 قناطر هي: (فم بحر يوسف، حجز الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، الساحلية)، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 22 % حتى الآن.

وتتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة وزارة الري من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في: جهة التنفيذ، مواقع المشروعات، متابعة تواريخ الانتهاء المقررة، موقف التنفيذ.. إلخ، بالإضافة إلى تصنيف المشروعات من حيث جهة التمويل ونوعه، طبيعة المشروعات، العائد والجدوى منها، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

