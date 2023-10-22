الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب إسرائيلى: نتنياهو سبب انفجار الوضع فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب والروائي الإسرائيلي ديفيد غروسمان، إن الإسرائيليين يشعرون الآن بالخيانة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، بسبب سياسته الفاشلة خاصة تجاه قطاع غزة.

خيانة حكومة نتنياهو 

وأوضح ديفيد غروسمان في مقال له بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الإسرائيليين يعيشون في صدمة من أحداث “طوفان الأقصى” الذي كان مفاجئا للجميع، كما يشعر الإسرائيليون شعورًا عميقًا بالخيانة حيث يشعرون بالخيانة من  حكومتهم ومن قبل رئيس الوزراء وائتلافه المدمر.

وأكد الكاتب الاسرائيلي أن سياسات نتنياهو تقوم على أجندات تافهة وجشعة وسياسات ساخرة وضيقة الأفق.

واعتبر ديفيد غروسمان أن ما يحدث الآن هو نتيجة طبيعية لسنوات من قبل قيادة فاسدة قادتها إلى الانحدار من سيئ إلى أسوأ؛ مما أدى إلى تآكل مؤسساتها القانونية، وجيشها، ونظامها التعليمي، واصفا حكومة نتنياهو بأنها كانت على استعداد لتعريض إسرائيل لخطر وجودي من أجل إبقاء رئيس وزرائها خارج السجن.

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

تصاعد حركة الاحتجاج ضد نتنياهو 

وقال ديفيد غروسمان إنه في الأشهر التسعة الماضية، خرج ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع كل أسبوع للاحتجاج على الحكومة وضد نتنياهو الرجل الذي يترأسها وحاولت الحكومة إسقاط المحتجين  بدلًا من الاستماع إلى ما تقدمه الحركة الاحتجاجية، فقد اختار نتنياهو تشويه سمعتها وتصويرها بالخيانة والتحريض ضدها وتعميق الكراهية بين عناصرها.

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جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام 

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، على إلغاء وزارة الإعلام، وتحويل أموال الوزارة  البالغة 23.8 مليون شيكل إلى إعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد استقالة الوزيرة غاليت ديستال من منصبها، وفقًا لما نقله موقع "واينت" العبري.

وتعد استقالة ديستال، وهى من حزب الليكود، الأولى في حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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