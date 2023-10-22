"البيئة" تشارك نوادى الليونز العالمية فى حملة تنظيف نهر النيل بالقاهرة

شاركت وزارة البيئة فى حملة تنظيف لنهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة، والتي تم تنفيذها تحت رعاية وزارة البيئة، وبالتعاون مع نوادي الليونز العالمية، بمشاركة ممثلين من 50 دولة بلغ عددهم 160 من قيادات الليونز وعائلتهم من مختلف الجنسيات.

وأكدت فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات البيئية التي تطلقها منظمات المجتمع المدني، بهدف دمجهم فى فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك، وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة، لما يشكله من خطورة بالغة تتمثل أهم آثارها في تلوث المياه والهواء، وتهديد الحياة البحرية والحياة البرية، وأيضا تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم مشاركة أعضاء نادي الليونز في حملة تشجير نادي الجزيرة بالزمالك.

جدير بالذكر أن تنفيذ تلك الأنشطة يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تنفيذ أنشطة لخدمة المجتمع والبيئة، حيث قامت الجمعية بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ عدة أنشطة بيئية خلال الفترة السابقة ومنها فصل المخلفات داخل مستشفى أبوالريش، وحملات متعددة لتنظيف نهر النيل، والمشاركة في حملات التشجير بعدد من المناطق.

أسوان تطلق المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل

وأطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في وقت سابق، المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل، فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى، وضمن فعاليات اليوم العالمى للبيئة، وتواكبًا مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "اتحضر للأخضر".

جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة مجتمعية لشباب وفتيات والقيادات التنفيذية.

ودشن اللواء أشرف عطية، الحملة من خلال قيامه بأعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل، وتوزيع الشباك والتشرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة، وتشجيعهم وتحفيزهم وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالًا على البيئة.