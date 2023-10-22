"كنت بأدبها".. القصة الكاملة لتعذيب أب ابنته حتى الموت فى السلام

تباشر نيابة السلام أول، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام أب بقتل ابنته عقب الاعتداء عليها بالضرب لتأديبها.

كانت البداية بالعثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وتبين من مناظرة الجثة أنها لفتاة ترتدي كامل ملابسها بالغة من العمر 15 عامًا، وبها إصابات وسحجات ظاهرية.

وبضبط والدها اعترف أنه انفصل عن والدتها قبل فترة وذهبت الفتاة لتعيش معه في المنزل، إلا أنه بسبب بتصرفاتها كان يعتقد أن أمها تحرضها لسوء معاملته فاعتدى عليها بالضرب حتى توفيت بين يديه، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات أربعة أيام.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، واستدعاء أسرة المتوفاة؛ لسماع أقوالها.