الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنت بأدبها".. القصة الكاملة لتعذيب أب ابنته حتى الموت فى السلام

جثة
جثة

تباشر نيابة السلام أول، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام أب بقتل ابنته عقب الاعتداء عليها بالضرب لتأديبها.

كانت البداية بالعثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وتبين من مناظرة الجثة أنها لفتاة ترتدي كامل ملابسها بالغة من العمر 15 عامًا، وبها إصابات وسحجات ظاهرية.

وبضبط والدها اعترف أنه انفصل عن والدتها قبل فترة وذهبت الفتاة لتعيش معه في المنزل، إلا أنه بسبب بتصرفاتها كان يعتقد أن أمها تحرضها لسوء معاملته فاعتدى عليها بالضرب حتى توفيت بين يديه، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات أربعة أيام.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، واستدعاء أسرة المتوفاة؛ لسماع أقوالها.

نيابة السلام أول التحقيق التعدى عليها بالضرب تأديب مناظرة الجثة التحقيقات

مواد متعلقة

حبس عصابة السيارات فى السلام

تفريغ كاميرات المراقبة فى سقوط جثة شاب من عقار بدار السلام

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

القاهرة الإخبارية: أنباء عن إصابات فى صفوف الاحتلال بغلاف غزة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة