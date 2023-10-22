تفاصيل اجتماع شركات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بالقاهرة

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع التنسيقي السنوي الـ52 للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، مساء امس السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 في مدينة القاهرة بمصر.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ترأس الاجتماع الأمين العام، المهندس جمال عيسى اللوغاني، وبحضور ممثلي كل من الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، الشركة العربية للخدمات البترولية، الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.

تحقيق الأهداف



أكد الأمين العام على تقديم الدعم اللازم ما يساهم في نمو وازدهار الشركات وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، كما شدد على أهمية البناء على الاجتماعات التي انعقدت خلال الفترة السابقة، ونتائجها الإيجابية والتوصيات الهامة الصادرة عنها، والانطلاق منها نحو مرحلة جديدة تقوم على فتح مجالات للتعاون فيما بينها وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط المماثل في الدول الأعضاء في المنظمة.

235 مليون دولار أرباح شركات الأوابك فى 2022

كما قدمت الأمانة العامة عرضًا تقديميًا تناول نتائج اجتماعات المرحلة التمهيدية وكذلك المرحلة التنفيذية التي قامت فيها الأمانة العامة بدور الوسيط بين الشركات المنبثقة عن المنظمة والشركات الوطنية ومخرجاتها، كما أوضحت الأمانة العامة أن نتائج عام 2022 تشير إلى تحقيق الشركات العربية المنبثقة أرباح إجمالية صافية تجاوزت 235 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك عام الأرباح القياسية.

الأعمال التجارية والفنية

من جانبهم، استعرض ممثلو الشركات العربية المنبثقة خلال الاجتماع الأنشطة التي قامت بها الشركات، وقد شمل ذلك الأعمال التجارية والفنية ونتائجها المالية، بالإضافة إلى أنشطة الموارد البشرية وسياسة التدريب، وقد أظهرت نتائج الشركات تحقيقها أرباح قياسية بعد التعافي من آثار جائحة كورونا، كما تطرق ممثلو الشركات إلى الخطط والمشاريع المستقبلية الذي من شأنها تعزيز عملها وتعظيم ربحيتها.

قرارات مجلس وزراء المنظمة



يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء المنظمة الموقر بخصوص تعزيز وتفعيل التعاون بين المنظمة وبين الشركات المنبثقة عنها. وستقوم الأمانة العامة بإدراج توصيات هذا الاجتماع ضمن التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه القادم في شهر ديسمبر 2023.