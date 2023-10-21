مذكرة تفاهم بين إنبي وأوابك لتطوير ورفع القدرات الفنية والإدارية في الأنشطة البترولية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي الذراع الهندسى لوزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) .

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد عبد العزيز رئيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبى والمهندس جمال عيسي اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ، بحضور بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول لشئون البترول و ممثل مصر في المكتب التنفيذي لمنظمة اوابك وممثل مصر فى منظمة الاوابك ووفد من وزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأوابك.

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقية تاتى في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمستمر بين شركات البترول المصرية والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية لتحقيق التكامل المنشود.

وأضاف المهندس طارق الملا أن منظمة أوابك تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وهناك فرصة جيدة لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجال التدريب، سواء الفني أو الإداري، من المجالات الهامة التي تحتاجها صناعة البترول لمواكبة التطورات التي تشهدها صناعة البترول والغاز العالمية، وأشار إلى أن شركة إنبي تعد نافذة لتدريب ونقل الخبرات للعاملين في دول أعضاء منظمة أوابك، باعتبارها شركة متخصصة ورائدة في أعمال التصميمات الهندسية ولها نجاح مشهود داخل وخارج مصر بالدول العربية.

ومن جانبه، أوضح المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة أوابك في كلمته أن التدريب المتواصل يعد اللبنة الرئيسية التي تسهم في تطوير الصناعة البترولية، وأن منظمة أوابك عمدت منذ العام الماضي إلى التنسيق مع عدة جهات لعقد العديد من الدورات التدريبية، كانت من بينها دورة تدريبية متميزة بالتنسيق مع شركة إنبي في نوفمبر 2021، لافتًا إلى أن الجهود المشتركة توجت اليوم بتوقيع هذه المذكرة للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي ومنظمة أوابك التي تتطلع من خلال هذه المذكرة إلى توحيد الجهود لتوفير أفضل الخبرات للعاملين في الصناعة البترولية، موجهًا الشكر للمهندس طارق الملا وقيادات الوزارة وشركة إنبى على الدعم المتواصل لنشاطاتِ المنظمة، مما انعكسَ وينعكسُ بصورةٍ إيجابية على الأداء المتوقع منها.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة إنبي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع آليات لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الطرفين، بما يساهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية المتخصصة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية، وتطوير ورفع القدرات الفنية والإدارية بشكل عام، من خلال إعداد وتنظيم ندوات ودورات وبرامج تدريبية وورش عمل للسادة العاملين بشركة إنبي للدول الأعضاء، وذلك بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية.

وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد تتويجًا للتعاون المثمر الذي تم بين الطرفين، بدءًا من الحضور المشرف لشركة إنبي في الاجتماع التاسع لمسئولي معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء، والذي عقد في 20 سبتمبر 2021، وشاركت فيه شركة إنبي بورقة عمل حول أثر التدريب في التكامل المعرفي وتبادل الخبرات بين شركات النفط والغاز. كما عزز ذلك النجاح أيضًا مشاركة شركة إنبي في تقديم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الفعالة للمشاريع" بالتنسيق مع منظمة الأوابك، التي استضافت الدورة عبر منصتها الإلكترونية خلال الفترة من 8-9 نوفمبر 2022، والتي قدمها د. م. عمر الشرقاوي بإدارة المشروعات بشركة إنبى.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتكريم الدكتور محمد علي صادق، الباحث المصري في شؤون الطاقة والبيئة، والفائز بجائزة أوابك لعام 2020 عن بحث بعنوان "التكامل بين الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز: رؤية في ضوء الاقتصاد الدائري واقتصاديات الدائرى واقتصاديات التآزر بالتطبيق على دول الأوابك".