الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية حماة الوطن: البيان الرئاسى عن قمة القاهرة للسلام كاشف لموقف مصر من القضية الفلسطينية

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن البيان المصري، الذي جاء عقب قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات ومستقبل الصراع "الفلسطيني- الاسرائيلي"، وفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة- جاء حاسما وكاشفا للموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووجّه رسائل مهمة لدول العالم بعدم الوقوف صامتة إزاء ما يحدث من انتهاك للقانون الدولي الإنساني من سلطات الاحتلال.

حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي، في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن البيان الرئاسي المصري عزز وأكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التهجير القسري للمواطنين الأبرياء من غزة إلى سيناء لتصفية القضية العادلة للشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار.

وقف العقاب الجماعى لأهالى غزة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب ضرورة وقف معاناة أكثر من مليوني مواطن في غزة، ووقف سياسة إسرائيل المتمثلة في "العقاب الجماعي" لأهالي غزة، الذين يواجهون الموت من خلال القصف أو الجوع أو العطش أو عدم توافر العلاج، وأن يتخلى العالم عن ازدواجيته ويعلى القيم الإنسانية في هذا الصراع.

ولفت شلبي إلى ضرورة سماع المجتمع الدولي للرؤية المصرية في هذه الأزمة، واستدامة توصيل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر حتى يمكنه العيش بسلام وأمن دون تخويف أو ترويع المدنيين الأبرياء.

النائب أحمد بهاء شلبي حزب حماة الوطن مجلس النواب قمة القاهرة للسلام سلطات الاحتلال

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