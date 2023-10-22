في يومهم العالمي.. 4 نصائح لتعامل أصحاب التأتاة مع التنمر

يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة، والذي يهدف إلى التوعية ونشر ثقافة تقبل الأشخاص المختلفين، الذين لديهم مشاكل في النطق واضطراب الكلام.

ويعاني الكثير من الكبار والصغار حول العالم مشكلة التلعثم، لذلك قامت المؤسسات بدعمهم سنويًا من خلال الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتأتأة في 22 أكتوبر.

وتزامنًا مع الاحتفال السنوي بـ اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة، يرصد "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل التعامل مع الطفل المتأتيء الذي يعاني من مشكلة النطق أو الكلام وكيفية التصدي لفكرة التنمر بالمدارس وسط زملائه.

في اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة.. كيف يتعامل الطفل المتأتئ مع التنمر

كيف يتعامل الطفل المتأتئ مع التنمر؟

يصاب الطفل بحالة من الخوف والقلق بسبب اختلافه عن زملائه بسبب إصابته بمشاكل في النطق واضطراب الكلام، لذا؛ نعرض مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لتتخطى فكرة التنمر أو القلق والخوف من أراء زملائك في المدرسة:

1 - تقبل مشكلتك

الاعتراف بالمشكلة يوفر عليك الكثير من الجهد، لذا؛ يجب أن تتقبل مشكلة التلعثم في الكلام أو التأتأة وأن تتعامل مع زملائك أنك لست مختلف بل أنت متميز عنهم.

في اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة.. كيف يتعامل الطفل المتأتئ مع التنمر

2 - أرفض التنمر

إذا واجهك مجموعة مشاكل في مدرستك بسبب إختلافك عن أصحابك يجب أن تتحدث مع المتنمر وأن ترفض فكرة التنمر وتصحح له معلوماته المغلوطة بأنك شخص طبيعي ولكنك تواجه مشاكل في نطق الكلمات.

3 - الثقة بالنفس

يمكنك مواجه التنمر بالثقة بالنفس التي يجب أن تتحلى بها وأن تعلم بحجم مشكلتك والتعامل معها بشكل إيجابي، لأن الأمر لا يستدعي الإحراج أو الخوف والقلق فهذه مشكلة يعاني منها الملايين من الناس حول العالم، وإختلافك يديل على تميزك وسط الجميع.

4 - الذهاب لمراكز تصحيح النطق

يمكنك حل المشكلة بشكل طبي سليم من خلال الذهاب لمراكز تصحيح النطق لتتعلم طرق نطق الكلام لتكون محاولة جيدة لك.