الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة "كافي شوب" بمنطقة القطامية لمحكمة الجنح

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد المتهمين بسرقة كافي شوب بمنطقة القطامية لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بإرتكابهم واقعة سرقة كافى شوب بمنطقة القطامية بهدف التربح والكسب الغير مشروع 
وأقروا بسرقتهم ل٣ شاشات ومبلغ ٣٠ الف جنيه من داخل الكافى بأسلوب كسر الباب

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة كافى شوب الخاص به وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

النيابة العامة القاهرة الجديدة المتهمين القطامية التقنيات الحديثة

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