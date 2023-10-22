الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

15 عاما من العدوان الإسرائيلى على غزة

غزة
غزة

عرض برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، تقرير بعنوان "15 عامًا من العدوان على غزة".

 

في 27 ديسمبر 2008م

1440 شهيدا معظمهم من المدنيين، فيما أطلقت عليه إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب".

 

في 14 نوفمبر 2012

174 شهيدا في عملية أطلقت عليها إسرائيل "عمود السحاب". 

 

في 8 يوليو 2014م

2251 شهيدًا معظمهم مدنيين ضمن عملية أطلقت عليها إسرائيل "الجرف الصامت".

 

في مايو 2021 

استشهد 248 في غزة بينهم 66 طفلًا، ضمن حملة عسكرية استمرت 11 يومًا.

 

مايو 2023

 استشهد 33 فلسطينيا بينهم ستة أطفال. 

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