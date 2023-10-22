"جان جينيه" الأسير العاشق شاهد على مجزرة شاتيلا

أربع ساعات في شاتيلا" مسرحية للمخرج الفرنسي ستيفان أوليفيه بيسون، مقتبسة من مذكرات الكاتب والشاعر الفرنسي الراحل جان جينيه عن المجازر التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982، والتي أعادت بعرضها ذكرى المجرة.

في التقرير التالي وبمناسبة ما يعيشه قطاع غزة من وضع مأساوي نستعيد سيرة الكاتب الفرنسي جان جينيه وعلاقته بالمقاومة الفلسطينية.

جاءت زيارة جان جينيه لبيروت بمرافقة الدبلوماسية الفلسطينية السابقة ليلى شهيد سبتمبر ۱۹۸۲، وذلك بعد حصار العاصمة اللبنانية وخروج منظمة التحرير الفلسطينية، وقد زار جان جينيه مخيم شاتيلا الذي وقعت فيه المجزرة، وكتب نصا تحت عنوان ٤ ساعات في شاتيلا" نشر في النسخة الفرنسية من مجلة الدراسات الفلسطينية في حينه، وصدر أيضًا في كتاب بالفرنسية عن منشورات أكت سود Actes Sud) وصدر بالعربية في مطلع سنة ۲۰۱ وترجمة محمد برادة.

بداية القصة

بدأت بمطالبة من الدبلوماسية الفلسطينية السابقة ليلى شهيد لجان جينيه لكتابة مقال عن الاحداث في بيروت، لكنه كان يجيبها دوما بالموافقة الا انه يتراجع، ويبرر ذلك بعدم قدرته على الكتابة، وعندما توقفت الحرب في بيروت، قررت الشهيد السفر لبيروت، وطلب جان جينيه رفقتها رغم مرور بمشاكل صحية، وأصر على ذلك.

قالت ليلى الشهيد "صباح اليوم التالي " كان ذلك الاثنين الموافق 13 سبتمبر، وانا لن انسي ذلك ابدا"استقظنا باكرا، وجسلنا في الشرفة التي تطل على البحر لاحتساء القهوة، وكان خليح بيروت باديا امامنا. كانت ثلاثة سفن حربية تغادر.

سردت ليلى الشهيد عبر حوار له مع الكاتب جيروم هانكنس نشر بمجلة الدراسات الفلسطينية: محاولاتهما العديدة للوصول لمخيم شاتيلا والتي انتهت بوصولهما المخيم صباج الأحد " حاولنا من جديد، واستطعنا هذه المرة، في نحو الساعة العاشرة، من الدخول الى المخيم أخيرا، دخل جان من جهة مع الصحافيين، بينما اتجهت أنا إلى مستشفي غزة، الذي اجلى الجيش الإسرائيلي منه الأطباء الذين كانوا قد بقوا فيه، وهنا اكتشفنا حجم المجزرة ومداها، وأدركنا أنها دامت ثلاثة أيام تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي الذي كان يطلق قنابل مضيئة طوال الليل.

وتابعت كانت الأسلحة المستعملة في اغلب الاقات تشكل من الخناجر والمطاوي والسواطير، ولهذا لم يلاحظ أحد أي شيء إذ لم يكن هناك دوي طلقات نارية، كان الناس يختبئون ؛ كانوا يمكثون في المكان ويختبئون في الملاجي ء، ولم يكن في أمكانهم إخبار بعضهم البعض.

شاهد جان جينيه حجم ماعاشه أهالي مخيم شتيلا، شهد المجزرة كاملة خلال اربع ساعات قضاها في المخيم كان الجثث في كل مكان ، حجم الكارثة كان كبيرا، وكانت وحشية الجيش الاسرائيل فوق التصورات، فاشلاء الأطفال والرجال والنساء كانت في كل مكان وعلى مدار ثلاثة أيام كان قوات الصهاينة تمارس المجرزة.