السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس مستشفى المعمدانى: نوع الصاروخ يؤكد ملكية دولة الاحتلال له

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

قال الأب فادي ذياب، نائب رئيس مستشفى المعمداني، إن القوات الإسرائيلية اعترفت أنها قصفت مستشفى المعمداني، وتسبب هذا القصف الأولي بتدمير قسم الأشعة الذي كان مخصصًا لعلاج مرضى السرطان.

تضليل المجتمع الدولي 

وأكد الأب فادي ذياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المستشفى تلقى تحذيرًا ثانيًا بضرورة إخلاء المستشفى، وفي الساعة السابعة تمامًا تم قصف المباني المتبقية من المستشفى، مع قصف الساحة التي كان يتجمع فيها المواطنون، وبالتالي راح ضحية هذا القصف عدد كبير من المواطنين والأطفال.

روايات اليهود الكاذبة

وأضاف في حديثه، أن الاحتلال بدأ الهجوم بقصف باحة المستشفى ونوع الصاروخ يؤكد ملكية دولة الاحتلال له، لذا الروايات الخاصة بفبركة هذا الحدث وأن الصاروخ فلسطيني روايات كاذبة من أجل تبرئة أنفسهم أمام شعوب المجتمع الغربي.

وتابع: "471 شهيدًا من العائلات التي فرت هاربة من المنازل لحماية أنفسها في مستشفى المعمداني قبل القصف".

الأب فادي ذياب مستشفى المعمداني اليهود المجتمع الدولي الاحتلال السرطان

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