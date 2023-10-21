السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 1410 مواطن خلال قافلة طبية في دمياط

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها بعزب العرب التابعة لقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، لتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية  " حياة كريمة " في  دمياط.

واستقبلت القافلة 1410 مواطنًا لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات وتلقى العلاج بالمجان، حيث تم تحويل 18 حالة إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، إلى جانب إجراء 382 تحليل معملى وفحص 43 حالة بالأشعة و31 حالة أخرى بالسونار.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان  في محافظة دمياط عن توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل

وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج على نفقة ألدولة، انه فى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى تم تقديم خدمات العلاج على نفقة ألدولة للمواطنين والتى تتضمن اجمالى عدد القرارات خلال الفتره من يناير حتى سبتمبر2023، 49889 بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط أحداث دمياط محافظة

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