علي الطيب لـ"الدستور": الفلسطينيون أبطال ونصر الله قريب

أعرب الفنان علي الطيب، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته السافرة بحق أهالي قطاع غزة.

وقال "الطيب" لـ"الدستور": "مفيش حاجة تتقال غير حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله ربنا نصره قريب"، مضيفًا: "شعب فلسطين أبطال، بسبب صمودهم كل تلك الفترة رغم تأخير دخول المساعدات، وإصرارهم بالتمسك بأرضهم المحتلة".

وتابع: "ما يمر به أهل غزة صعب ولا يتحمله عقل"، لافتًا إلى أن عائلته مرَّت بنفس الظروف وقت الحصار في مدينة السويس وهو ما رواه له أجداده، ولكن العزيمة والصمود والإصرار والإيمان بالله يفعلون المستحيل، واصفًا الكيان الصهيوني بـ "مجرمو حرب جبناء".

كما أعرب الطيب، عن حزنه الشديد على عدد الشهداء الأبرياء من أطفال وسيدات وحوامل وشيوخ الذين راحوا ضحية الغدر بدون أي ذنب، مردفًا: "الواحد صعبان عليه كم الشهداء الأبرياء والأطفال اللي راحوا في ثواني بسبب جرم غير إنساني من كيان صهيوني جبان، بس نرجع ونقول هما شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وربنا ينولنا شرف الشهادة".

إدخال المساعدات لغزة

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح أمس السبت، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وعادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأونروا والمنظمات الحقوقية الموجودة في جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.