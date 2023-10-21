الخارجية الألمانية ترفض وقف تقديم مساعدات ألمانية لسكان غزة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن رفضها القاطع للمطالب المنادية بوقف تقديم المزيد من المساعدات الألمانية للسكان في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

وفي أعقاب مشاركتها في "مؤتمر السلام في الشرق الأوسط"، الذي عُقِد في القاهرة اليوم السبت، قالت بيربوك إن "المساعدة الإنسانية للناس المحتاجين هو واجب البشرية".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "الأمر لا يتعلق بنقاشات مجردة على الطاولة الخضراء، بل إن الأمر يتعلق ببشر، إنه يتعلق بحياة وموت بأصدق معنى للكلمة".

كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر طالب مؤخرا بسرعة البت في المساعدات المالية للفلسطينيين، وقال لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد إن "الإرهاب مروع لا ينبغي الرد عليه بالكلام فقط".

وفي ذات السياق، طالبت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري- اجنيس شتراك-تسيمرمان في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، بمراجعة كل المساعدات المخصصة لقطاع غزة الفلسطيني.

كما طالبت قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض، بتعليق كل مدفوعات ألمانيا والاتحاد الأوروبي المباشرة وغير المباشرة إلى منظمات الفلسطينيين.

وقالت بيربوك: "بالطبع يجب علينا فعل كل ما يلزم من أجل عدم وقوع شيء من هذا في أيدي حركة حماس. لهذا السبب نراجع مساعداتنا بشكل متكرر بالتفصيل كما كان الحال أيضا في الماضي"، وتابعت أنه لهذا السبب سيتم تقديم المساعدة الإنسانية الألمانية عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات فرعية أخرى تابعة للأمم المتحدة "وذلك على غرار ما نفعله أيضا في كل كارثة إنسانية أخرى في أماكن أخرى من العالم".

واستطردت بيربوك أنها خلال محادثاتها السياسية في إسرائيل "لم أسمع أحدا يطالب بشكل جاد بأن نوقف إمداداتنا من المياه. الأمر الواضح بالنسبة لإسرائيل أيضا هو أن الحرب تسري على حماس وليس على السكان المدنيين الفلسطينيين".