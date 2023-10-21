السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يسقط ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

ليون جورتسيكا
ليون جورتسيكا

انتصر فريق بايرن ميونخ على مضيفه ماينز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين مقابل هدف.


وفرض لاعبو فريق بايرن ميونخ استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكان الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين خلال أحداث الشوط الأول.


وسجل كنجسلي كومان هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 16 بصناعة من زميله ليون جورتسيكا.


وحاول لاعبو فريق ماينز تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول من أجل الاحتفاظ بحظوظهم في العودة للنتيجة والتعادل.

وسجل أنتوني كاسي هدف ماينز الأول في الدقيقة 43 بصناعة من زميله جرودا.


وسدد لاعبو بايرن ميونخ 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 8 محاولات لفريق ماينز وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق ماينز.


واستمر استحواذ فريق بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.

وسجل ليون جورتسيكا هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة 59 بصناعة من زميله جمال موسيالا.

وبعد الهدف الثالث، حاول لاعبو فريق ماينز تسجيل الهدف الثاني وتقليص فارق الأهداف فيما أظهر لاعبو بايرن ميونخ جدية في المحاولات الهجومية لتسجيل الهدف الرابع وحسم النتيجة قبل نهاية المباراة.

وسدد لاعبو فريق بايرن ميونخ 5 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 11 محاولة لفريق ماينز وخرجت 8 كرات من الملعب.


واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق ماينز.

 

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ20 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فريق ماينز عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

بايرن ميونخ ماينز الدورى الألماني البوندسليجا مباراة ماينز وبايرن ميونخ

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