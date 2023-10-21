شاب مصري يتبرع بدراجته عقب وصوله السعودية لصالح الشعب الفلسطينى

وصل الشاب محمد المصرى، ابن مدينة بسيون بالغربية، إلى مكة المكرمة بعد انطلاقه بدراجته الهوائية من مدينة بسيون قاصدا زيارة الأماكن المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقد وصل بعد رحلة شاقة لمدة ٣٢ يومًا من السفر بدراجته الهوائية زار في البداية المدينة المنورة وأتم الرحلة بزيارة مكة المكرمة بعد أن قطع ٢١٠٩ كيلومترا فى زمن قدره ٢٥٤ ساعة.

وقرر الشاب بيع دراجته والتبرع بثمنها للشعب الفلسطينى الشقيق دعمًا منه للقضية الفلسطينية ليضرب المثل بقوة وعزيمة وأصالة المصريين.

كان الشاب سافر من إحدى قرى بسيون إلى السعودية بواسطة الدراجة الهوائية.