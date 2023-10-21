السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب مصري يتبرع بدراجته عقب وصوله السعودية لصالح الشعب الفلسطينى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الشاب محمد المصرى، ابن مدينة بسيون بالغربية، إلى مكة المكرمة بعد انطلاقه بدراجته الهوائية من مدينة بسيون قاصدا زيارة الأماكن المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة. 

وقد وصل بعد رحلة شاقة لمدة ٣٢ يومًا من السفر بدراجته الهوائية زار في البداية المدينة المنورة  وأتم الرحلة بزيارة مكة المكرمة بعد أن قطع ٢١٠٩ كيلومترا فى زمن قدره  ٢٥٤ ساعة. 

وقرر الشاب بيع دراجته والتبرع بثمنها للشعب الفلسطينى الشقيق دعمًا منه للقضية الفلسطينية ليضرب المثل بقوة وعزيمة وأصالة المصريين.

كان الشاب سافر من إحدى قرى بسيون إلى السعودية بواسطة الدراجة الهوائية.

للشعب الفلسطيني بسيون مكة المكرمة دراجته الهوائية مجازر إنسانية

مواد متعلقة

سياسيون: فتح معبر رفح يعكس نفوذ مصر الدولى وإخلاصها فى دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

لحظات لا تُنسى.. شهادات السائقين والمتطوعين بعد تسليم المساعدات لغزة من معبر رفح (ملف)

أفعال إباحية ومخجلة.. كواليس تحرش مدرس بـ 3 طالبات بالبساتين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

أعلنت هويتهما.. حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين من غزة

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟