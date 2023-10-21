السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئاسة: الجميع توافقوا على إدخال المساعدات عبر معبر رفح بشكل مستدام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تقديرا كبيرا وواسعا لدور مصر، الكلمات لا تستطيع أن تصف حجم التقدير والامتنان والاحترام، لأن مصر منذ اليوم الأول حددت نقطة لاستقبال المساعدات من جميع دول العالم، وبادرت به.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا تصدينا للترتيب والتنسيق، وعمل مفاوضات ومشاورات مضنية لإدخال المساعدات.

وأردف: "متفقون وراغبون، ونعمل على أن يكون فتح المعبر مستدام، وهذا ما توافق عليه جميع الحاضرين في قمة القاهرة للسلام، أن يتم إدخال المساعدات بشكل دائم، بإشراف الأمم المتحدة والأونروا".

المستشار أحمد فهمي رئاسة الجمهورية أحمد موسى على مسئوليتي الامم المتحدة والأونروا قمة القاهرة للسلام

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