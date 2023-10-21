فى ظل استمرار التوترات.. بلينكن يؤكد مجددًا دعم الولايات المتحدة للبنان

مع تبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله مؤخرًا إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في مكالمة هاتفية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، السبت إن بلينكن أقر في المكالمة بوجود "قلق متزايد" بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والعواقب المحتملة لتورط لبنان في الصراع، كما قدم الوزير تعازيه للشعب اللبناني الذي فقد أحباءه.

استشهاد عنصر من الدفاع المدني الفلسطيني وإصابة 4 آخرين

وقال مسئولون من السلطة الفلسطينية في بيان إن أحد أفراد جهاز الطوارئ التابع للدفاع المدني الفلسطيني قُتل وأصيب 4 آخرون في قصف صباح السبت.

وذكر البيان أن "قصفًا إسرائيليًا استهدفهما أثناء قيامهما بواجبهما في منطقة خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة".

يأتي ذلك بعد أن دخلت شاحنات المساعدات الإنسانية معبر رفح الحدودي القريب صباح السبت لنقل المساعدات إلى السلطات في غزة.

وبعد وقت قصير من تفريغ الشاحنات المصرية حمولتها من الإمدادات الحيوية وعودتها إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، سمع ستة انفجارات على جانب غزة.