السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفيق عوض: قمة القاهرة طرحت القضية الفلسطينية من جديد على الأجندة العالمية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن قمة القاهرة للسلام هي ذروة جهود مصرية مباركة، فهي تمارس أدوارها التاريخية، مؤكدًا أن قمة القاهرة طرحت القضية الفلسطينية من جديد على الأجندة العالمية.

وأضاف عوض، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة تحاول أن تبلور موقف إقليمي ودولي من أجل المساهمة الحقيقية في البحث عن حلول للقضية الفلسطينية في ظل هجمة حقيقية من الغرب الذي يريد أن يستعيد نفوذه في المنطقة من جديد.

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أنه لا يمكن القفز على القضية الفلسطينية، أو حتى القفز على الحقوق الفلسطينية، أو حتى الصمت عن السياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مصر حينما تقود هذا الجهد فإنه مُناط بها لأسباب تاريخية وجيوسياسية، ولأنها تقف أمام الهجمة الغربية التي تريد أن تدعم إسرائيل بدون تفكير.

القاهرة الإخبارية قمة القاهرة للسلام القدس القضية الفلسطينية الأجندة العالمية

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