السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

علاء مقلد: احترم رأي الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم (فيديو)

علاء مقلد
علاء مقلد

قال اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك جميعهم ينتمون للقلعة البيضاء واحترم رأي الجمعية العمومية في اختيارهم لمن يمثلونهم في الانتخابات لإدارة النادي، ولابد أن نقف جميعا بجانب المجلس المنتخب للعبور إلى بر الأمان، في ظل هذه الفترة العصيبة.

وأضاف، أن جمهور نادي الزمالك معروف حبه الشديد لناديه ويتمنى أن يرى ناديه كما كان محققا للبطولات والإنجازات وتعود من جديد ليالي النصر ولحظات الفرح داخل القلعة البيضاء.

وكان احتفل حسين لبيب مع أنصاره بفوزه برئاسة نادي الزمالك قبل قليل من إعلان النتيجة لصالحه.

قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك

وضمت قائمة لبيب كل من

منصب الرئيس

حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس

هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن

أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن

 أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف.

وبدأت عمليات فرز الأصوات في انتخابات  نادي الزمالك، بعد غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساء أمس الجمعة، وفي ذات السياق راقبت اللجنة الموحدة عمليات فرز الأصوات.

وتكونت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبدالعال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.

علاء مقلد نادي الزمالك الزمالك الانتخابات حسين لبيب

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