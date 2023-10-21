غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

تنتطلق مساء غدٍ الأحد، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب والتى تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.

ويُشارك في فعاليات حفل الافتتاح كل من النجم حسين فهمي والمنتج مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي.

ويتضمن المهرجان عدد من الفاعليات وعروض أفلام من أكثر من دولة عربية وأجنبية ومن الدول المشاركة كل من “فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة”.