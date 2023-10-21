السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "الحياة اليوم": المتطوعون قابلوا دخول المساعدات لغزة بالفرحة والحماس

المتطوعون
المتطوعون

قال عبدالرحمن الدروي، مراسل "الحياة اليوم"، إن 20 شاحنة مساعدات دخلت لغزة من خلال معبر رفح وهي محملة بمساعدات ومستلزمات طبية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن متطوعي التحالف الوطني كانوا يتوقعون بعد تجهيز الشاحنات بالأمس أن يكون الموضوع متأخرًا ولكنهم فوجئوا بدخولها للمعبر.

وتابع أنه يوجد مشاهد حماسية وسعيدة لكل المتطوعين ويرفعون شعار "الله أكبر"، والشكر كان موصول للقيادة السياسية لدخول هذه الشاحنات، ومنها 18 شاحنة تابعة للهلال الأحمر المصري وشاحنتين للتحالف الوطني، مؤكدًا أن السائقين كانوا سعداء وهي لحظة حماسية وكانت بمثابة فرح بالنسبة لهم.

 

المتطوعون مازالوا يكملون حتى تدخل كل الشاحنات لقطاع غزة

وأشار إلى أن المتطوعين مازالوا يكملوا حتى تدخل كل الشاحنات لقطاع غزة ومرابطين حتى الإغاثة من خلال التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ويتم تجهيز الاحتياجات الأساسية وننتظر دخول العديد من الشاحنات في الأيام المقبلة، موضحًا أنه من وقت خروج الشاحنات لم نسمع أصوات قصف وكان قبلها بعدة أيام كان القصف مستمرًا. 

الحياة اليوم الله اكبر مشاهد حماسية المتطوعين غزة مساعدات معبر رفح

مواد متعلقة

"سجدة شكر وهتاف عاشت فلسطين".. مشاهد من دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح (فيديو)

درة معلقة على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح: رجالة

بأعلام مصر وفلسطين... لحظة دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تُبرز دخول المساعدات إلى غزة (صور)

حنان مطاوع تعليقًا على دخول المساعدات الإنسانية لغزة: فلسطين فى القلب

الطاهرى عن دخول المساعدات إلى غزة: مصر تفرض إرادتها

برلمانى: دخول المساعدات إلى غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان