مراسل "الحياة اليوم": المتطوعون قابلوا دخول المساعدات لغزة بالفرحة والحماس

قال عبدالرحمن الدروي، مراسل "الحياة اليوم"، إن 20 شاحنة مساعدات دخلت لغزة من خلال معبر رفح وهي محملة بمساعدات ومستلزمات طبية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن متطوعي التحالف الوطني كانوا يتوقعون بعد تجهيز الشاحنات بالأمس أن يكون الموضوع متأخرًا ولكنهم فوجئوا بدخولها للمعبر.

وتابع أنه يوجد مشاهد حماسية وسعيدة لكل المتطوعين ويرفعون شعار "الله أكبر"، والشكر كان موصول للقيادة السياسية لدخول هذه الشاحنات، ومنها 18 شاحنة تابعة للهلال الأحمر المصري وشاحنتين للتحالف الوطني، مؤكدًا أن السائقين كانوا سعداء وهي لحظة حماسية وكانت بمثابة فرح بالنسبة لهم.

المتطوعون مازالوا يكملون حتى تدخل كل الشاحنات لقطاع غزة

وأشار إلى أن المتطوعين مازالوا يكملوا حتى تدخل كل الشاحنات لقطاع غزة ومرابطين حتى الإغاثة من خلال التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ويتم تجهيز الاحتياجات الأساسية وننتظر دخول العديد من الشاحنات في الأيام المقبلة، موضحًا أنه من وقت خروج الشاحنات لم نسمع أصوات قصف وكان قبلها بعدة أيام كان القصف مستمرًا.