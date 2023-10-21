السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجلة رجاء الجداوي تنعي اللواء محمد الأمين نصر: "المحترم المتواضع الخلوق"

ابنة رجاء الجداوي
ابنة رجاء الجداوي

حرصت نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي “اميرة مختار” على نعي وفاة اللواء محمد الأمين نصر رئيس صندوق تحيا مصر، ورئيس الجمهورية للشئون المالية، الذي وافته المنية اليوم.

وشاركت “أميرة” صورة عبر حساب والدتها الرسمي على انستجرام، وعلقت: “ببالغ الحزن انعي الرجل المحترم المتواضع الخلوق سياده اللواء محمد امين نصر مستشار سياده الرئيس للشؤن الماليه وأمين صندوق تحيا مصر الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يارب”.

جدير بالذكر أن في 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 291 بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وفي 2015 أصدر إبراهيم محلب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقتها، قرارًا بتعيين اللواء محمد أمين إبراهيم نصر الذي كان عضو ًا في مجلس أمناء صندوق تحيا مصر أمينا للصندوق.

ويعود اللواء محمد أمين إلى  قرية العزيزية بمحافظ الشرقية، حيث تخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى درجة لواء، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

وكان آخر لقاء للواء محمد أمين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي، حيث استعرض نشاط صندوق تحيا مصر، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، وتم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

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