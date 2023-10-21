السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج.. نيوكاسل وبرينتفورد يكتسحان كريستال بالاس وبيرنلي

نيوكاسل
نيوكاسل

اكتسح نيوكاسل يونايتد نظيره كريستال بالاس برباعية نظيفة، اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما وقع بالاس في المركز العاشر بـ 12 نقطة.

أحرز أهداف نيوكاسل جاكوب مارفي، أنتوني جوردون، شين لونجستف وكالوم ويلسون في الدقائق 4، 44، 45 و66.

بينما اكتسح برينتفورد نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة، سجلها يان ويسا، بريان مبويمو وسامان جودوس في الدقائق 25، 62 و87.

وأكمل بيرنلي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78، بعد طرد المدافع كونور روبرتس.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ 14، بينما وقع بيرنلي في المركز الـ 18 بـ 4 نقاط.

وفي لقاء آخر فاز وولفرهامبتون على نظيره بورنموث بهدفين لهدف بعدما حول تأخره بهدف سولانكي بالدقيقة 17 لفوز بهدفين ماتياس كونيا وكلادش بالدقائق 47 و88.

وكان بورنموث أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 54 بعد طرد لويس كوك.

ورفع وولفز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ 12، بينما وقع بورنموث بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة لقاء نوتنجهام فوريست ولوتون تاون.

ورفع فوريست رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ 15، بينما وقع لوتون في المركز الـ 17 بخمس نقاط.

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