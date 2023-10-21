"البترول": 12% زيادة في صادرات الشرق الأوسط عبر خطوط الأنابيب الروسية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمقدار ثالثة أضعاف تقريبا لتبلغ مستويات قياسية في أوروبا وآسيا خلال عام 2022، حيث بلغ متوسط 37 دولارا، لمليون وحدة حرارية بريطانية.

البترول: تراجع إجمالي صادرات خطوط الأنابيب الروسية بنسبة 38%

وأوضحت الوزارة في تقرير لها: تراجع إجمالي صادرات خطوط الأنابيب الروسية بنسبة 38% بينما حققت صادرات الشرق الأوسط عبر خطوط الأنابيب زيادة بنسبة 12%، كما ارتفعت واردات الصين من خطوط الأنابيب بمقدار 5 مليارات متر مكعب.

فيما تضاعفت أيضا في سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوى متوسط 34 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية وقد ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة تزيد عن 50% لتبلغ 6.5 دولارات، للمليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022 وهو أعلى مستوى سنوي لها منذ 2008.

وتابعت الوزارة في تقرير لها: تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 3% في عام 2022 لينخفض قليلا إلى ما دون 4 تريليون متر مكعب، التي تم تحقيقها لأول مرة في عام 2021. كما انخفضت حصته من الطاقة الأولية في عام 2022 بشكل طفيف ليسجل نحو ٢٤، % مقابل 25 % في عام 2021.

فيما حقق المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال نموا بنسبة 55% بمقدار حوالي 26 مليار متر مكعب، ليصل إلى 542 مليار متر مكعب في عام 2022، مثلما حدث في عام 2021. وجاءت أغلب الزيادات من أمريكا الشمالية حوالي 10 مليار متر مكعب وآسيا والمحيط الهادئ حوالي 8 مليار متر مكعب. وقد ساهمت كافة المناطق الأخرى في نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 بمقدار 8 مليار متر مكعب.

وارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بحوالي 62 مليار متر مكعب خلال عام 2022. بينما خفضت الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 24 مليار متر مكعب، وتلك الموجودة في أمريكا الجنوبية والوسطى بمقدار 11 مليار متر مكعب.

وحلت اليابان محل الصين كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم وشكلت ما يقرب من ٦٠% من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، بينما شكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 65% من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ولكنها تراجعت نحو 6.5% مقارنة بعام 2021، في حين حققت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، زيادة نسبتها 57% وانخفض صافي إجمالي تجارة الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، بنسبة 15% على مستوى العالم خال عام 2022 (78 مليار متر مكعب) في حين انخفضت واردات خطوط الأنابيب الأوروبية بنسبة 35% (82 مليار متر مكعب)، ويعزو ذلك بالكامل إلى تراجع الإمدادات من روسيا.