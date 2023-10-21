السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرضين تشكيليين لـ عبد المعبود وجماعين بجاليري ضي الزمالك غدا

الفنان عبد المعبود
الفنان عبد المعبود

يشهد جاليري ضي الزمالك، برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء غد الأحد، افتتاح معرضين تشكيليين، لأعمال الفنان الكبير الراحل عبد المعبود نجيب الشهير ب "عبد المعبود"، والفنان الأردني الكبير حكيم جماعين.

تستمر فعاليات المعرضين لمدة شهر كامل، مع عدد من الفعاليات الفنية والقراءات في أعمال الفنانين الكبيرين، وسط حضور عدد كبير من المثقفين والفنانين والنقاد.

الفنان عبد المعبود أحد رواد جيل الستينيات في الرسم والجرافيك والتصوير وأستاذ الفنون الذي تتلمذ علي يديه أبرز الفنانين التشكيليين المصريين، ويضم معرضه الاستعادي 70 لوحة ما بين الرسم والحفر والتصوير، يظهر فيها براعته ومقدرته التقنية التي لا يضاهيه فيها أحد. 

فيما يتضمن المعرض الشخصي للفنان التشكيلي الأردني حكيم جماعين، أعمالا متنوعة تمثل مفاجأة لزوار المعرض والتشكيليين.

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الأحد المقبل.. افتتاح معرض"الشوارع حواديت"بقاعة مشربية جاليري

ويستعد أتيليه العرب للثقافة والفنون لافتتاح أول سمبوزيوم بالريف العربي خلال أبريل المقبل، على مساحة خمسة أفدنة بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مع تدشين تمثال للشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر في مدرسة ثانوية تحمل اسمه، وصمم التمثال الفنان طارق الكومي مدير متحف محمود مختار سابقا.

 

أما عن الفنان الأردني حكيم جماعين حكيم جماعين هو أحد أبرز فناني الأردن المعاصرين، درس الرسم والتشريح في أكاديمية بيترو فانوتشي في بيروجيا بإيطاليا، ثم تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في ميلانو، وفي العام 1995 حصل على دبلوم عال من مدرسة كوفا للفنون في ميلانو وفي العام 2003 تخرج من الأكاديمية الملكية في لاهاي، هولندا، تخصص حفر وطباعة، حيث درس أيضًا العمارة والتصميم.

صدرت له ثمانية كتب طباعة يدوية بتقنيات الحفر على الليثوغراف والزنك والخشب والشاشة الحريرية وأقيم له 11 معرضا شخصيا وشارك في العديد من المعارض الدولية.

جاليري ضي الزمالك عبد المعبود نجيب حكيم جماعين هشام قنديل رواد جيل الستينيات

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