غدًا.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بمنع شركة “نايل سات” من بيع تردداتها للشركة المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى على ترددات شبكة النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصرى والعالم العربى والإسلامي ومخالفاته الكود الدينى الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام، ما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 32703 لسنة 76 قضائية للحكم بصفة مستعجلة لجلسة 22 أكتوبر المقبل.