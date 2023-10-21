لدعم فلسطين.. الأهلى يطلب حضور السعة الكاملة لمباراة سيمبا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بطلب للجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري الكامل لمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي سيمبا التنزاني ببطولة الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، والتي أقيمت في تنزانيا، بهدفين لكل منهما، وسجل رضا سليم ومحمود عبدالمنعم كهربا، هدفي النادي الأهلي في المباراة.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو الآتي: "تقدم النادي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف: "جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء".

فيما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي زيادة مكافأة الفوز ببطولة الدورى الإفريقى إلى 800 ألف جنيه لكل لاعب، خاصة أنها بطولة غير مدرجة في لائحة الفريق التي وقع عليها اللاعبون قبل انطلاق الموسم الجاري، سواء المحلية أو المشاركات القارية.

وأفاد مصدر لـ"الدستور" أن مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على اقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على وضع بند منفصل، على أن يتم تعديل الأمر في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن قرار زيادة مكافأة البطولة من أجل تحفيز اللاعبين لحصد أول نسخة في تاريخ النادي والكاف بعد استحداث البطولة مؤخرًا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا بربع نهائي الدوري الإفريقي

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرًا على ستاد القاهرة بمباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، وتليها مباراة بلدية المحلة بالدوري الممتاز يوم الأحد 29 أكتوبر.