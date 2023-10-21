السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لدعم فلسطين.. الأهلى يطلب حضور السعة الكاملة لمباراة سيمبا

الأهلي وسيمبا
الأهلي وسيمبا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بطلب للجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري الكامل لمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي سيمبا التنزاني ببطولة الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، والتي أقيمت في تنزانيا، بهدفين لكل منهما، وسجل رضا سليم ومحمود عبدالمنعم كهربا، هدفي النادي الأهلي في المباراة.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو الآتي: "تقدم النادي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم". 

وأضاف: "جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء".

فيما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي زيادة مكافأة الفوز ببطولة الدورى الإفريقى إلى 800 ألف جنيه لكل لاعب، خاصة أنها بطولة غير مدرجة في لائحة الفريق التي وقع عليها اللاعبون قبل انطلاق الموسم الجاري، سواء المحلية أو المشاركات القارية.
 وأفاد مصدر لـ"الدستور" أن مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على اقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على وضع بند منفصل، على أن يتم تعديل الأمر في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن قرار زيادة مكافأة البطولة من أجل تحفيز اللاعبين لحصد أول نسخة في تاريخ النادي والكاف بعد استحداث البطولة مؤخرًا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا بربع نهائي الدوري الإفريقي

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرًا على ستاد القاهرة بمباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، وتليها مباراة بلدية المحلة بالدوري الممتاز يوم الأحد 29 أكتوبر.

الاهلى سيمبا مباراة الاهلي وسيمبا الدوري الإفريقي موعد مباراة الأهلي وسيمبا

مواد متعلقة

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الانجليزي؟

لاعبو الزمالك يرتدون قمصان منتخب فلسطين قبل مباراة سموحة

رئيس نابولي يكشف موقف النادي من تجديد التعاقد مع "أوسيمين"

تقارير: نجل كريستيانو رونالدو ينضم رسميًا لناشئى النصر السعودى

تطور مُثير للإعجاب.. "ذا أثلتيك" ترصد نمط حياة بيلينجهام في ريال مدريد

عبدالمجيد سليم ينسحب من انتخابات الزمالك لصالح قائمة حسين لبيب

شريف إكرامى: "نصرة أهالى غزة مسئولية أمام الله"

أسرة كرة القدم تنعى "بشير عبدالصمد" نجم الإسماعيلى

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

غدًا.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

إقبال على منافذ بيع السلع المخفضة بالإسكندرية.. والأهالي: شكرًا يا ريس

المستشار سامح عبدالحكم ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا