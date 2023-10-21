السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور وزير الرياضة.. انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي اليوم

ملتقى القاهرة
ملتقى القاهرة

تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الخامسة برئاسة المخرج عمرو قابيل.

ويقام حفل الافتتاح على مسرح الجامعة البريطانية بالشروق في الثامنة مساءً، بحضور اللجنة العليا للملتقى ووزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، ونخبة من الفنانين والمسرحيين من نجوم الفن والمسرح في مصر والوطن والعربي، والعالم

وتحمل الدورة الخامسة للملتقى اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، وتستمر الفعاليات حتى 27أكتوبر

ويشهد حفل افتتاح الملتقى اليوم، تكريم كل من الفنانة القديرة سهير المرشدي، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، من مصر، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا).

ويكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، النجم والفنـان الكوميـدي ســـامي مغاوري، والفنــان والكاتب والسيناريست وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات

وتشهد الدورة الخامسة للملتقى، 10 عروض مسرحية مصرية وعربية أجنبية، بالمسابقة الرسمية، فيشاهد جمهور الملتقى خلال هذا الأسبوع، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرض أجنبي من غانا، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام

وتشهد، فعاليات الملتقى 5 مسابقات مصاحبة للمسابقة الرسمية الخاصة بالعروض، وهي مسابقة «كوميدي ستارز» في نسختها الثالثة، «اتكلم عربي» في دورتها الثانية، ولأول مرة، مسابقة «رقصة للحياة»، وللمرة الأولى أيضا مسابقة «سامية حبيب.. للكتابة النقدية»، ومسابقة «محمود نسيم» للكتابة المسرحية في نسختها الثانية،

وينظم الملتقى برنامجًا خاصًا بـ «الإطار الفكري» للدورة الخامسة، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، يُشارك فيه أساتذة وأكاديميون من المسرحين المصريين والعرب والأجانب، كما ينظم الملتقى خمس ورش دولية، لبعض من أنواع الرقص العالمي، ومفردات العرض المسرحي، وهي: ورشة «صوت الجسد»، ورشة لرقص «الفلامنكو»، ورشة «الرقص المعاصر» ورشة «إعداد الممثل وفن الأداء».

جدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة أمل صديق عفيفي، والدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون

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