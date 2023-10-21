السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل مع الشركاء للتأكيد على أهمية الالتزام بقوانين الحرب

مباني غزة بعد القصف
مباني غزة بعد القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، مواصلتها العمل مع الشركاء للتأكيد على أهمية الالتزام بقوانين الحرب.

قالت الخارجية الأمريكية إن المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسئولين عن أعمال حماس، ولا ينبغي أن يعانوا، داعيًا جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحًا. 

شاحنات المساعدات تعود إلى مصر بعد تسليمها لغزة

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زجاجة مياه مصرية تحمل أملًا للأطفال الفلسطينيين فى غزة

كانت الشاحنات المصرية قد أفرغت حمولتها من المساعدات الإنسانية وعادت إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي تم فتحه لفترة وجيزة صباح اليوم للسماح بدخول أول قافلة من الشاحنات إلى القطاع المحاصر.

وتوقفت المساعدات الإنسانية في مصر لعدة أيام مع غرق غزة في أزمة متفاقمة، ويشهد القطاع نفاد الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية بسرعة، وكل ذلك أثناء قصفه بغارات جوية متواصلة.

أشارت CNN في تقرير لها، إلى أن فكرة حل الدولتين تبدو بسيطة بما فيه الكفايةــ دولة إسرائيلية بجانب الدولة الفلسطينية، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام.

معبر رفح الخارجية الامريكية المساعدات الإنسانية الشاحنات غزة

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