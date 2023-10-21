السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالوشاح الفلسطيني.. "كوكا" أساسيا لأول مرة مع بينديكسبور بالدوري التركي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

أعلن إيفو فييرا، المدير الفني لبينديكسبور التركي، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه كونيا سبور، في المباراة التي ستجمعهما في الرابعة عصرًا، على ملعب (بلدية كونية)، في إطار الجولة التاسعة لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

ويتواجد أحمد حسن كوكا، للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لبينديكسبور، ليقود هجوم فريقه إلى جانب كل من الباراجوياني أوسكار روميرو، وهاليل أكبونار.

وظهر كوكا عبر حسابه بـ “إنستجرام” في غرفة ملابس الفريق، بقميصه وعليه الوشاح الفلسطين دعمًا للقضية.

ولم يشارك «كوكا» من قبل في التشكيل الأساسي لفريقه، في الموسم الحالي، بسبب الإصابة.

وكان النجم المصري أحمد حسن كوكا، قد انضم لصفوف بينديكسبور سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أولمبياكوس اليوناني.

ويحتل بينديكسبور المركز الثامن عشر في جدول الدوري التركي الممتاز برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل فريق بينديكسبور في مباراة كونيا سبور على النحو التالي:

 

 

 

إيفو فييرا بينديكسبور كونيا سبور الدوري التركي الممتاز أولمبياكوس اليوناني

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