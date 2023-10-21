الخارجية البريطانية: الوضع صعب وخطير فى غزة ونثمن دعوات حل الدولتين

ثمن وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، موقف الحكومة الفلسطينية في رغبتها لإحلال السلام والتعايش السلمي، مطالبًا بضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لضمان التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وقال وزير خارجية بريطانيا- في كلمته أمام "قمة القاهرة للسلام 2023"- إن الوضع صعب وخطير في غزة، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا في كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تحذيرات اندلاع الحرب فى الشرق الأوسط

وأضاف كليفرلي: نرى على منصات التواصل الاجتماعي مدى صعوبة الموقف الحالي في غزة، ويجب العمل معًا من أجل إحلال الاستقرار والسلام وإنقاذ المزيد من حياة الأشخاص والعمل يدًا بيد تجاه هذا الموقف المأساوي في هذه المنطقة، لمنع اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا إلى إطلاق الرهائن من كلا الجانبين، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في غزة، قائلًا: "علينا العمل معًا نحو مستقبل آمن بين فلسطين وإسرائيل وحل الدولتين إلى جانب بعضهما البعض لضمان الأمن والاستقرار".

وأكد أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم أكثر احتياجًا لها، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

التصعيد المتواصل فى غزة

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا ببربوك، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتواصل للعنف في قطاع غزة، مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي من أجل السلام.

وقالت ببربوك إن الكثير من الأطفال والمدنيين في قطاع غزة يعانون بسبب عدم وصول المياه والمساعدات إليهم، مطالبة بضرورة تكثيف الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين وإيصال المساعدات من خلال معبر رفح.

وأعربت عن خالص شكرها للحكومة المصرية، والشركاء الأمريكيين والأمم المتحدة لجهودها في إيصال المساعدات للمدنيين، مشددة على أن المنطقة في حاجة ماسة إلى عملية سلام جديدة تسمح للطرفين بالعيش في سلام وأمن جنبًا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذاتي سيادة.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، ضرورة انصياع كل الأطراف إلى القانون الدولي، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف بأقصى قدر ممكن لمنع هذا التوتر من الانتشار في المنطقة.

وأعربت كاميكاوا عن شكرها وعميق تقديرها لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، وذلك نظرًا لأن الموقف بين فلسطين وإسرائيل يتفاقم ويزداد حدة.

وفي الختام، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "اسمحوا لي أن أشكر رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات ورؤساء الوفود المشاركة على كلماتهم التي تعكس الإدراك العميق للأزمة الراهنة والحرص الواضح على اتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعياتها وتضافر كل الجهود لوقف تبعاتها الأمنية والسياسية والإنسانية الجسيمة"، معلنًا عن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام 2023.