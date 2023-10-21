السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي دقت ناقوس الخطر حول تبعات مخطط التهجير للفلسطينيين

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة القاهرة للسلام 2023، جاءت قوية وحاسمة في عدم تخلي مصر عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، مع التأكيد الكامل والتام على أن أمن مصر القومي لا مجال للتهاون أو التفريط فيه، والتي جددت ودقت ناقوس الخطر حول تبعات مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، ودعوات نزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، لاسيما وأنها دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة وبادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه وحدها من أجل التعايش السلمي القائم على العدل، والتي بدورها ستعد إنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، على مدار ٧٥ عامًا.

صوت المصريين

وأشار "اللمعي"، إلى أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن صوت الشعب المصري بالكامل والرافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، كما هدفت للدفع نحو خطوات حاسمة في حل القضية الفلسطينية واتخاذها لأبعاد جديدة ترتكز لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد العسكري في غزة، إذ أن مستجدات الأوضاع الراهنة تنذر بخطورة كبيرة خاصة بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة، مؤكدًا أنها عبرت عن أهمية دفع وإحياء مسيرة السلام، وتعبئة الجهود الإقليمية والدولية نحو التحرك والتنسيق العاجل لرسم رؤية موحدة تعمل على نزع فتيل العنف، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

txt

حزب الغد: قمة القاهرة للسلام تحشد الجهود الدولية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام والتي تأتي بمشاركة 31 دولة ومنظمات دولية، تأتي تتويجًا للجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها، أو على مستوى إطلاق قوافل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة وحملات للتبرعات بالدم، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادًا للدور المصري المساند الأكبر لقضية العرب الاولي بصفتها في مقدمة الصفوف دائما للدفاع عنها، مشددا أن مصر لم ولن تتخلى يوما عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين حيث اتخذت العديد من التدابير والقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، ودائما ما كانت القضية الفلسطينية حاضرة بشكل أساسي في كافة مشاركات مصر بالمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية.

النائب عادل اللمعي قمة القاهرة للسلام الرئيس عبدالفتاح السيسي تصفية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينين

مواد متعلقة

حماة الوطن: الرئيس السيسى عبّر عن إرادة المصريين برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

برلماني: العالم يعي أن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام خاطبت الضمير العالمى للإنسانية

علاء عابد: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام رسالة للعالم

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام عكست إرادة الشعب المصرى

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام جسدت صوت ومعاناة الشعب الفلسطينى

حزب "الكرامة": قمة القاهرة للسلام تعكس أهمية مصر وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

برلماني: موقف السيسي مشرّف وبيانات التفويض ضربت مخططات تل أبيب

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

ألمانيا: نناشد الجميع من أجل السلام ونتحدث فى "القاهرة" بلغة القانون الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب