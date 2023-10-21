السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"طه حسين.. سيرة عقل مصرى" ندوة بالأعلى للثقافة غدًا

طه حسين
طه حسين

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبمناسبة مرور نصف قرن على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين؛ يقيم المجلس ندوة بعنوان "طه حسين .. سيرة عقل مصرى" والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن تبدأ الندوة في تمام الساعة  السادسة مساء غد الأحد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وعمر البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفى طارق الطاهر، كما يشارك كوكبة من الأدباء والنقاد  
وهم: الدكتور سامى سليمان، الدكتور عمار علي حسن، الكاتب إيهاب الملاح، الكاتب سعد القرش، الدكتور محمود عبد البارى، الدكتورة رشا صالح، والكاتبة رضوى الأسود، وإيمان أحمد يوسف.

كما أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسن"، وذلك ضمن الاحتفاء بمرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي.

ومن المقرر أن تقام هذه الندوات بمركز سينما الحضارة في قاعة (2)، تبدأ من غد الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

نبذة عن طه حسين 

يعتبر طه حسين (15 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973م)؛ أديبا وناقدا مصريا، لُقّب بعميد الأدب العربي، ويعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولا تزال أفكاره ومواقفه تثير الجدل حتى اليوم.

درس في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية، وعمل عميدًا لكلية الآداب، ثم مديرًا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف، ومن أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي (1926) ومستقبل الثقافة في مصر (1938).

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي الأعلي للثقافة رحيل عميد الأدب العربي طه حسين طه حسين سيرة عقل مصري قصور الثقافة قطاع الفنون التشكيلية

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