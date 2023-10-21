السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مراكب الموت".. محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا

محاضرة توعوية نظمتها
محاضرة توعوية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بطنطا

ناقش قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تداعيات ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال محاضرة توعوية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت عنوان "مراكب الموت.. وجهود الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية".

الهجرة غير المشروعة تمثل تحديا لجميع دول العالم

وفي كلمته، أوضح محمد أبو اليزيد، أخصائي صحة المجتمع والبيئة، أن الهجرة غير المشروعة تمثل تحديا لجميع دول العالم، وذلك نظرا لكم المخاطر لهذه الظاهرة على الشباب والمجتمع، مشيرا إلى ن " الظاهرة لها  العديد من المخاطر على الشباب والأطفال الذين يهاجرون بهذه الوسيلة غير القانونية، فيما يتعرض المجتمع على النحو الاقتصادي لمزيد من المشاكل، نظرا لهجر الشباب للكثير من المهن الحرفية بهدف السفر لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، على حد اعتقادهم".

كما أشار أبو اليزيد، إلى جهود الدولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية انطلقت في عام 2016، إلى جانب إصدار الدولة للقانون رقم 82 لسنة 2016، الذي يجرم الهجرة غير الشرعية، وينص على معاقبة مرتكبيها، وأضاف بأن الظاهرة تحتاج لمزيد من زيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض الوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بمحافظة الغربية وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية للحديث حول استراتيجية الدولة للقضاء على تجارة السلاح، حيث تناول اللواء متقاعد إبراهيم عمار، رئيس جمعية العسكريين بطنطا، جهود أجهزة الدولة المعنية للقضاء على تجارة السلاح من خلال إصدار عدد من القوانين والتشريعات الرادعة التي تعاقب كل شخص يقوم بالتجارة في الأسلحة بشكل غير قانوني.

قصر ثقافه طنطا الهجرة غير الشرعية مراكب الموت الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

مواد متعلقة

قصر ثقافة طنطا يرصد إنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية