"مراكب الموت".. محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا

ناقش قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تداعيات ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال محاضرة توعوية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت عنوان "مراكب الموت.. وجهود الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية".

الهجرة غير المشروعة تمثل تحديا لجميع دول العالم

وفي كلمته، أوضح محمد أبو اليزيد، أخصائي صحة المجتمع والبيئة، أن الهجرة غير المشروعة تمثل تحديا لجميع دول العالم، وذلك نظرا لكم المخاطر لهذه الظاهرة على الشباب والمجتمع، مشيرا إلى ن " الظاهرة لها العديد من المخاطر على الشباب والأطفال الذين يهاجرون بهذه الوسيلة غير القانونية، فيما يتعرض المجتمع على النحو الاقتصادي لمزيد من المشاكل، نظرا لهجر الشباب للكثير من المهن الحرفية بهدف السفر لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، على حد اعتقادهم".

كما أشار أبو اليزيد، إلى جهود الدولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية انطلقت في عام 2016، إلى جانب إصدار الدولة للقانون رقم 82 لسنة 2016، الذي يجرم الهجرة غير الشرعية، وينص على معاقبة مرتكبيها، وأضاف بأن الظاهرة تحتاج لمزيد من زيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض الوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بمحافظة الغربية وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية للحديث حول استراتيجية الدولة للقضاء على تجارة السلاح، حيث تناول اللواء متقاعد إبراهيم عمار، رئيس جمعية العسكريين بطنطا، جهود أجهزة الدولة المعنية للقضاء على تجارة السلاح من خلال إصدار عدد من القوانين والتشريعات الرادعة التي تعاقب كل شخص يقوم بالتجارة في الأسلحة بشكل غير قانوني.