محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات رفع كفاءة الطرق، الجاري تنفيذها بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك بحضور ممثلي جهاز تعمير سيناء والجهات المنفذة للمشروعات.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء عادل الغضبان، أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات المختصة، وتكثيف أعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية، مع استمرار الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع بورسعيد، وتكثيف الجهود في هذا الملف.

دورات تدريبية للعاملين

وفي نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين على المعدات والسيارات بجراجات الأحياء لرفع كفاءتهم المهنية، وتقديم خدمات أفضل في هذا الشأن.

كما تابع محافظ بورسعيد، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، موجهًا بالتواجد الميداني لمتابعة مستجدات العمل أولًا بأول، مستعرضًا تقريرًا حول نسب التنفيذ الحالية لعدد من المشروعات، مشددًا على الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

ولفت المحافظ لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة والتي تهدف لتحقيق رضاء وخدمة المواطن.

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