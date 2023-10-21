نقيب الأطباء يقترح إعداد قافلة طبية محملة بالغذاء والدواء للأشقاء الفلسطينيين

رحب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، بمقترح لقاء النقابات المهنية جميعها لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الموقف الشعبي الرافض لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية توحيد الموقف الشعبي والنقابات المهنية جراء ما يحدث، للقيام بخطوات مؤثرة ولها نتيجة.

وأضاف نقيب الأطباء خلال كلمته باجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، موضحا أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الدعم الإعلامي الذي قامت به نقابة الصحفيين لمواجهة الآلة الإعلامية لليهود على مستوى العالم، والدعم القانوني الذي يمكن لنقابة المحامين القيام به والدعم الطبي الذي تعمل عليه نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.

فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي، أنه منذ بدء الأزمة، قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من جميع التخصصات الطبية المختلفة، الراغبين فى علاج الجرحي الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.

تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية

وتابع:" تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة، مشيرا إلى أنه حتى الآن سجل نحو 520 طبيب في هذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين، وهناك مئات من الأطباء في التخصصات الأخرى مستعدون للتطوع.

التواصل مع معظم النقابات العربية لإرسال مساعدات للفلسطينيين

واقترح نقيب الأطباء، البدء لإعداد قافلة طبية من الآن محملة بالغذاء والدواء للأشقاء الفلسطينيين، للتوجه إلى معبر رفح، لإدخالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر المصري.

ولفت إلى أن النقابة تواصلت مع معظم النقابات العربية، وخاصة نقابة أطباء الأردن التي قررت إرسال مساعداتها للفلسطينيين من مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عن طريق نقابة أطباء مصر، وتم التواصل أيضا مع جمعية أوروبية وأخري أمريكية، لأن الناس منفعلين على المستوي الطبي خاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني.

وتابع:" استهداف مستشفى جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر أثار حفيظة معظم النشطاء في المجال الطبي على مستوى العالم.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين

أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين